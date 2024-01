Pakistan: Pti nega uso intelligenza artificiale, articolo su “The Economist” è di Khan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 9 gennaio, inoltre, a Khan è stato notificato in carcere il mandato di arresto per l’assalto al quartier generale dell’Esercito presso Rawalpindi e altri episodi avvenuti lo scorso 9 maggio durante le proteste di massa dei sostenitori del Pti esplose in varie città per l’arresto del leader nel caso Al Qadir, proteste degenerate anche in atti violenti e attacchi a stazioni di polizia e siti militari. Per lo stesso attacco al quartier generale, il 27 dicembre è stato nuovamente arrestato il vicepresidente del Pti ed ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi. Tra l’altro, subito dopo i fatti, il governo dell’epoca ha deciso che i manifestanti accusati di aver attaccato siti militari fossero processati in tribunali militari, ai sensi delle leggi Army Act e Official Secrets Act. A ottobre la Corte suprema aveva bloccato tali processi, ma a dicembre ha autorizzato la loro ripresa a carico di 103 imputati. (segue) (Inn)