Pakistan: Pti nega uso intelligenza artificiale, articolo su “The Economist” è di Khan (7)

- L’inchiesta è stata condotta dall’Agenzia investigativa federale (Fia) e il processo è affidato a un tribunale speciale istituito ai sensi della legge sui segreti di Stato (Official Secrets Act). Il 29 agosto il ministero del Diritto e della giustizia ha ordinato che si celebrasse in carcere per motivi di sicurezza. Khan è stato incriminato il 23 ottobre e il 21 novembre l’Alta corte di Islamabad ha dichiarato “priva di autorità legale e priva di effetto giuridico” la notifica del governo sulla celebrazione del processo in carcere. Tuttavia, il tribunale speciale ha deciso di proseguire lo svolgimento delle udienze in carcere ma a porte aperte e il 13 dicembre ha nuovamente incriminato l’ex premier. Il 22 dicembre la Corte suprema ha concesso la libertà su cauzione. (segue) (Inn)