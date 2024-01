Ecuador: misure di protezione speciale a membri Gabinetto di sicurezza e loro familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha assegnato protezione speciale agli alti funzionari del Gabinetto strategico di sicurezza, e ai rispettivi familiari che vivono nel Paese. L'ordine, contenuto nel decreto esecutivo numero 112 firmato martedì, segue la dichiarazione di "conflitto armato interno" con cui il presidente ha autorizzato il dispiegamento delle Forze armate per combattere i gruppi criminali, classificati come "organizzazioni terroristiche". Il gabinetto di sicurezza è composto dal ministro dell'Interno, dal ministro di Governo (sorta di primo ministro in un sistema presidenziale), dal ministro della Difesa, dai vertici del Centro di intelligence strategico, della Protezione civile, del servizio penitenziario e dell'assistenza sanitaria. (Brs)