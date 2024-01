Gambia: processo in Svizzera a ex ministro Sonko può andare avanti, respinto ricorso della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale svizzero ha stabilito che il processo a carico dell'ex ministro degli Interni del Gambia Ousman Sonko può andare avanti con accuse che includono omicidio, tortura e stupro. È quanto riferiscono i media locali, secondo cui il tribunale ha respinto la tesi dell'avvocato difensore secondo cui la corte non fosse competente a conoscere del caso. Il processo ha preso il via lunedì scorso, 8 gennaio, presso il Tribunale penale federale di Bellinzona. Sonko è accusato di omicidio, stupri multipli e tortura per atti commessi tra il 2000 e il 2016. Il ministero pubblico della Confederazione (Mpc) - il pubblico ministero svizzero - lo accusa di aver commesso la maggior parte di questi atti in complicità con Yahya Jammeh, allora presidente del Gambia, e con alti esponenti delle forze di sicurezza e dei servizi carcerari. Sonko ha scalato i ranghi delle forze di sicurezza gambiane durante il periodo di 16 anni in cui Jammeh è rimasto al potere, diventando prima comandante della Guardia nazionale nel 2003, poi Ispettore generale della polizia nel 2005 e quindi ministro degli Interni un anno dopo. Prima del suo arresto in Svizzera, avvenuto nel gennaio 2017, Sonko viveva in un centro per asilo a Kappelen-Lyss, nel canton di Berna. Aveva presentato domanda di asilo nel novembre 2016. Nell'aprile 2023 il Mpc ha presentato un atto d'accusa contro Sonko per crimini contro l'umanità. Il tribunale di Bellinzona dovrà decidere se i fatti siano stati commessi nell'ambito di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile e debbano quindi essere qualificati come crimini contro l'umanità. In totale, undici vittime - o i loro superstiti - hanno aderito alla causa civile in Svizzera. Sonko è detenuto in Svizzera dal suo arresto nel 2017. Un tribunale svizzero lo ha ritenuto a rischio di fuga. Il processo durerà fino alla fine di gennaio e il verdetto è atteso per marzo. (Res)