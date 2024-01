Ucraina: Crosetto, 2024 sarà anno cruciale per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2024 sarà un anno cruciale per il conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni alla Camera. L’Italia sostiene ogni soluzione per l’apertura di un confronto diplomatico, sempre però nella prospettiva di “una pace giusta”, ha detto il ministro. “E’ importante continuare a sostenere lo sforzo” militare dell’Ucraina, motivo per cui il governo ha prorogato lo scorso mese l’autorizzazione a inviare aiuti bellici a Kiev. (Res)