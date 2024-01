Roma: presidente Municipio I, su piano commercio prenderemo tempi che ci vogliono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alle sollecitazioni dell'assessora al Commercio della Capitale, Monica Lucarelli, sull'approvazione nei consigli municipali del piano commercio "se ho bisogno di tempo in più, lo prenderò. Siamo stati accusati di essere indietro e sono veramente allibita: l'amministrazione centrale dovrebbe avere a cuore il centro storico". Lo afferma in una intervista al quotidiano "La Repubblica" la presidente del Municipio Roma I, Lorenza Bonaccorsi. "Abbiamo molte più difficoltà rispetto ad altri municipi perché qui ce ne sono molte non conformi ma non sappiamo dove ricollocarle perché questo territorio oltre ad essere preso di mira dagli ambulanti è soggetto a vincoli. Il Piano del Commercio non esisteva e se non abbiamo una mappatura dell'esistente di quali bandi parliamo? L'amministrazione ci dovrebbe dare una mano, perché anche noi vogliamo chiuderlo il prima possibile", ha aggiunto. "Abbiamo solo tre persone a lavorare su un progetto che conta 1.900 postazioni. Il lavoro è stato fatto in maniera certosina, è stato già approvato in giunta e ora passerà in consiglio municipale. Per riuscirci io e l'assessore al Commercio Jacopo Scatà siamo andati edicola per edicola per vedere la situazione. Ed è giusto: siamo stati votati per farlo, ma sentir dire all'assessora che eserciterà i poteri sostitutivi a causa della nostra inerzia è assurdo", ha concluso. (Rer)