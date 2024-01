Romania-Francia: premier Ciolacu, pronto a collaborare con Attal per rafforzare partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, si è congratulato con Gabriel Attal per la sua nomina all'incarico di primo ministro francese e si è detto pronto a lavorare con lui per rafforzare il partenariato strategico bilaterale, sia a livello economico che settoriale. "Congratulazioni a Gabriel Attal per la sua nomina nella carica di primo ministro francese. Sono pronto a lavorare insieme a lui per rafforzare il nostro partenariato strategico, a livello economico e settoriale. Forte sostegno all'intensificazione della nostra cooperazione all'interno dell'Ue e della Nato", ha scritto Ciolacu sulla rete X. Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato primo ministro Gabriel Attal, che all'età di 34 anni è diventato il più giovane capo del governo della Quinta Repubblica. (Rob)