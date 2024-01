Ucraina: Crosetto, il conflitto si sta trasformando in una guerra di posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in corso in Ucraina si sta trasformando in una guerra di posizione. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni alla Camera. La stagione invernale tende a cristallizzare la situazione sul campo, con una reazione molto dura da parte russa, tentando di “fiaccare il morale” della popolazione ucraina, secondo Crosetto. (Res)