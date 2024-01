Russia-Armenia: "Ria Novosti", Germania mira a favorire deterioramento rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è interessata al deterioramento delle relazioni tra la Russia e l'Armenia. Lo ha detto all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" una fonte a conoscenza dei fatti. "La Germania cerca di attirare l'Armenia nella politica antirussa dell'Occidente. L'obiettivo di Berlino è quello di far litigare il più possibile Erevan e Mosca", ha detto l'interlocutore dell'agenzia di stampa. Secondo la fonte, "i tedeschi sono interessati al rapido ritiro delle guardie di frontiera russe dal territorio armeno". Inoltre, la Germania vorrebbe che l'apparato statale armeno "fosse sbarazzato dalle persone amichevoli nei confronti della Russia", incluse le Forze armate, servizi speciali e forze dell'ordine di Erevan. "In cambio, Berlino si offre di fornire assistenza finanziaria e tecnica a Erevan, nonché sostegno agli sforzi del governo di (premier armeno) Nikol Pashinyan per impedire agli armeni del Karabakh di emigrare di massa nei Paesi dell'Unione europea", ha concluso la fonte di "Ria Novosti". (Rum)