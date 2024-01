Tlc: Spagna, Telefonica aumenta partecipazione nella sua filiale tedesca all'85,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di telecomunicazioni spagnola Telefonica ha annunciato di essersi assicurata il controllo dell'85,2 per cento del capitale della filiale tedesca Telefonica Deutschland. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", nel documento presentato all'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca, la società ha indicato di aver aumentato la sua partecipazione al 13,8 per cento del capitale rispetto. Nell'offerta pubblica di acquisto (Opa) che scadrà il 17 gennaio prossimo, Telefonica offre 2,35 euro per azione. La Germania è uno dei mercati strategici di Telefónica, insieme a Spagna, Regno Unito e Brasile. L'operazione coincide con un momento di profondo cambiamento per l'azienda dato il futuro ingresso dello Stato spagnolo, che intende acquistare fino al 10 per cento del capitale attraverso la Società statale di partecipazioni industriali (Sepi) per diventare il maggiore azionista, davanti a Bbva, CaixaBank, BlackRock e Saudi Telecom Company (Stc). (Spm)