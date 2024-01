Ucraina: Crosetto, per il Cremlino tempo e morti non hanno importanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza di vasti campi minati ha reso complessa la controffensiva ucraina lanciata in estate. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni alla Camera. La Russia, “sebbene abbia mancato gli obiettivi che si era posta, non sembra dare segni di cedimento”, perché per il Cremlino “tempo e morti non hanno importanza”. “Anche in questo campo si nota la differenza tra un’autocrazia – la Russia- e una democrazia – l’Ucraina”, ha rilevato Crosetto. Mosca sembra “intenzionata a puntare su un conflitto di logoramento”, scommettendo anche sulla “stanchezza” dei partner occidentali dell’Ucraina, anche in vista degli appuntamenti elettorali del 2024. (Res)