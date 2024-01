Regno Unito: Hollinrake, presto annuncio governo su piano aiuti a vittime scandalo postale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' "imminente" un annuncio del piano del governo del Regno Unito per aiutare le vittime dello scandalo Horizon dell'ufficio postale del Paese. Lo ha dichiarato questa mattina il sottosegretario per i Servizi Postali Kevin Hollinrake, che ha affermato che il governo ritiene di avere la "soluzione". Hollinrake però non ha specificato la data in cui tale soluzione sarà presentata, limitandosi a comunicare che è probabile che avvenga questa settimana. Hollinrake ha dichiarato all'emittente televisiva "Sky News": "Un annuncio è imminente. Crediamo di avere una soluzione. Credo che avverrà questa settimana, ma non posso promettervi alcun giorno specifico". Ciò avviene dopo che Alex Chalk, il ministro della Giustizia britannico, ha dichiarato ieri ai parlamentari che il governo stava considerando attivamente l'introduzione di una nuova legge per annullare le condanne dei direttori degli uffici postali coinvolti nello scandalo. (Rel)