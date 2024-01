Congo-Kinshasa: Corte costituzionale convalida rielezione presidente Tshisekedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha respinto due ricorsi legali contro i risultati provvisori delle elezioni presidenziali del mese scorso e ha dichiarato il presidente uscente Felix Tshisekedi il vincitore finale con il 73 per cento dei voti. Nella sua sentenza emessa ieri, la Corte ha stabilito che le irregolarità segnalate non avrebbero potuto incidere sul risultato complessivo visto il divario enorme che separa il presidente in carica e il suo principale sfidante, Moise Katumbi, che ha ottenuto circa il 18 per cento dei voti. La Corte ha dunque convalidato la vittoria del presidente in carica nonostante le segnalazioni di osservatori indipendenti di diffuse irregolarità durante il voto del 20 dicembre. Le operazioni di voto sono state macchiate da diffusi problemi logistici, che secondo l'opposizione facevano parte di un piano deliberato per manipolare i risultati a favore di Tshisekedi. Ciò nonostante, solo un candidato dell'opposizione su 18 ha portato la questione in tribunale. Altri, tra cui lo stesso Katumbi, si sono rifiutati di avviare un ricorso legale dopo aver messo in dubbio l'indipendenza della magistratura. La sentenza della Corte apre ora la strada al giuramento di Tshisekedi per un secondo mandato, previsto per il 20 gennaio. (Res)