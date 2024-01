Tunisia: 236 avvocati chiedono rilascio di due colleghi accusati di cospirazione contro Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei ex presidenti dell'Ordine degli avvocati e 236 avvocati della Tunisia hanno firmato una petizione per chiedere il rilascio di Ghazi Chaouachi e Ridha Belhaj, politici e avvocati detenuti in carcere per più di dieci mesi in relazione al cosiddetto caso di cospirazione contro la sicurezza dello Stato. Lo riferiscono i media locali, precisando che l'attuale presidente dell'Ordine degli avvocati, Hatem Mziou, non ha firmato questa petizione che esorta le autorità a porre fine a quella che considerano "una farsa" e a rilasciare immediatamente i due avvocati. La petizione afferma che Chaouachi e Belhaj sarebbero stati incarcerati ingiustamente senza aver beneficiato delle garanzie di un giusto processo, come previsto dalla legge antiterrorismo tunisina. Secondo le carte processuali, i due devono rispondere di 17 capi d'imputazione, tra cui associazione a delinquere contro la sicurezza dello Stato, incitamento alla violenza, riciclaggio di denaro, diffusione di informazioni false e oltraggio alla presidenza della Repubblica. Lo scorso dicembre, il gip del Nucleo giudiziario antiterrorismo di Tunisi aveva deciso di prolungare per altri quattro mesi la custodia cautelare nei confronti degli imputati detenuti nell'ambito del caso "associazione a delinquere finalizzata a cospirare contro la sicurezza interna dello Stato". Il giudice istruttore ha anche emesso mandati di arresto internazionali per 12 individui accusati di costituzione di un'associazione terroristica e complotto contro la sicurezza dello Stato. (Tut)