Libano-Germania: la ministra degli Esteri Baerbock in visita a Beirut e Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è oggi in visita in Libano, a Beirut e alla Forza di interposizione delle Nazioni Unite schierata nel sud del Paese (Unifil). Dopo Gerusalemme, Ramallah, Il Cairo e il valico di Rafah, si tratta dell'ultima tappa del viaggio dell'esponente del governo federale in Medio Oriente, il quarto dall'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. A Beirut, Baerbock incontrerà il primo ministro, il ministro degli Esteri e il comandante della Forze armate del Libano, rispettivamente Najib Miqati, Abdallah Bou Habib e il generale Joseph Aoun. I colloqui si concentreranno su Hezbollah, il partito sciita libanese appoggiato dall'Iran che, dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, ha effettuato diversi attacchi contro lo Stato ebraico. Israele ha risposto colpendo le posizioni di Hezbollah nel sud del Libano. (segue) (Geb)