Libano-Germania: la ministra degli Esteri Baerbock in visita a Beirut e Unifil (2)

- Baerbock visiterà poi l'Unifil, a cui la Germania partecipa con un contingente di 200 effettivi sui 300 che può dispiegare in base al mandato del Bundestag. Nel porto di Beirut, l'esponente dei Verdi salirà a bordo della fregata tedesca “Baden-Wuerttemberg”, parte della componente navale di Unifil. Dalla capitale del Libano, la ministra degli Esteri tedesca partirà in serata per una visita che durerà fino al 12 gennaio nelle Filippine, in Malesia e a Singapore, dove incontrerà i colleghi dei tre Paesi, rispettivamente Enrique Manalo, Mohamad Hasan e Vivian Balakrishnan. (Geb)