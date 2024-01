Milano: ciclista investito nella notte, morto 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 37enne è stato investito da un'auto la notte scorsa, alla guida della sua bici elettrica, ed è morto. Si tratta della prima vittima in bici del 2024. È successo a Milano, in via Scipione Pistrucci, zona Porta Romana. Secondo i primi accertamenti della Polizia locale il ciclista indossava il casco, che però è saltato via nell'impatto. Sulla vettura, una Peugeot 206, viaggiavano due persone: oltre alla conducente, una 25enne, un suo amico di 22. Il fatale impatto dovrebbe essere avvenuto all'ingresso di via Maestri Campionesi. L'automobilista è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico mentre per l'uomo, nonostante l'immediato soccorso, non c'è stato nulla da fare. (Rem)