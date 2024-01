Montenegro: Milatovic riceve nunzio apostolico Culikat, disponibili ad apertura missione diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, ha ricevuto il nunzio apostolico in Montenegro con sede a Sarajevo, monsignor Francis Assisi Culikat. Nell'occasione ha espresso la propria disponibilità a fornire il sostegno necessario per l'apertura della nunziatura apostolica nella capitale Podgorica. Milatovic, come annunciato dal suo gabinetto, ha affermato che il Montenegro "apprezza gli sforzi della Santa Sede e di Papa Francesco quando si tratta di promuovere la pace, la giustizia e l'uguaglianza tra le persone", e ha accolto con favore le attività che il Papa sta svolgendo a questo riguardo. "Il Montenegro è un Paese veramente multietnico, multiconfessionale e multiculturale, dedito alla piena valorizzazione delle tradizioni spirituali e culturali di tutte le comunità religiose. Il nostro Paese rappresenta un esempio di convivenza di diverse nazioni e comunità religiose e nella storia siamo riusciti a preservare la pace, l'armonia e la tolleranza interetnica e interreligiosa", ha affermato Milatovic. (Seb)