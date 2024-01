Kenya: massacro di Shakaola, tribunale minaccia rilascio pastore Mackenzie se non verrà incriminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Kenya ha minacciato di rilasciare il pastore Paul Nthenge Mackenzie, fondatore di una setta religiosa responsabile di aver indotto alla morte per fame oltre 400 persone, se il pubblico ministero non lo incriminerà entro due settimane. In una dichiarazione diffusa ieri, il magistrato Yusuf Abdallah Shikanda ha affermato che la detenzione preventiva di Mackenzie è stata "un lungo viaggio che ora deve finire", minacciando il rilascio entro due settimane del pastore Mackenzie e dei 29 co-imputati in caso di mancata apertura di un procedimento giudiziario nei loro confronti. Mackenzie è detenuto dallo scorso aprile in relazione alla morte di almeno 400 persone, molte delle quali sono morte di fame. Le autopsie ufficiali di alcuni corpi hanno riscontrato anche segni di soffocamento e percosse. Le vittime erano membri della Good News International Church, che ha sede a Shakaola, nell'area costiera del Kenya, e fondata dallo stesso Mackenzie. Quest'ultimo, da parte sua, ha negato qualsiasi accusa nei suoi confronti. A settembre i pubblici ministeri avevano chiesto altri 180 giorni per trattenere Mackenzie da quel momento in poi, ma il magistrato ha osservato che da allora sono trascorsi 117 giorni. (Res)