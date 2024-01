Ucraina: Crosetto, Italia interessata a iniziativa di sminamento promossa da Lituania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha manifestato interesse all’iniziativa di sminamento dell’Ucraina promossa dalla Lituania con la “demining coalition”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni alla Camera. Interesse è stato espresso anche per altre iniziative, come quella per la creazione di un’infrastruttura di comunicazione in Ucraina con capacità di difesa da attacchi cibernetici e quella per la ricostruzione della Marina di Kiev, ha spiegato Crosetto. “Bisognerà valutare attentamente i meccanismi di finanziamento” di queste iniziative, ha aggiunto il ministro. (Res)