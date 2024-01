Ponte Stretto: Salvini, apertura cantieri sarà evento mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- L'apertura dei cantieri del Ponte sullo Stretto nel 2024 "sarà un evento mondiale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione del convegno dal titolo "Il corridoio con il Ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d'Europa". "Ci saranno i professionisti del 'no' che cercheranno di inquinare i lavori con questioni che non hanno a che fare con il Ponte", ma "tutta l'Italia sarà avvantaggiata da questa opera", ha concluso. (Rin)