Spagna: ministro Presidenza Bolanos chiede a deputati voto favorevole a decreti anti-crisi

- Il ministro della Presidenza spagnolo, Felix Bolanos, ha chiesto nel suo intervento al Congresso dei deputati il sostegno dei diversi gruppi parlamentari ai decreti anti-crisi che si voteranno oggi alla Camera bassa. "Il vostro voto di oggi determina quello che sarà il prezzo del cibo domani. Premere il pulsante del sì o del no oggi non si rifletterà anche sulla vostra bolletta elettrica. Tutti i pensionati che hanno votato per voi vi guardano oggi perché il loro voto deciderà se aggiornare e aumentare la loro pensione o se congelarla. Per questo vi chiedo di continuare sulla strada della protezione sociale, della crescita economica e della giustizia", ha dichiarato Bolanos. I decreti che il governo ha approvato a dicembre e che devono essere convalidati nella sessione plenaria straordinaria estendono gran parte del pacchetto anti-crisi al 2024 ed altre misure legate alla ricezione di fondi europei. "Non ci può essere nessuna ragione, né politica né ideologica, che giustifichi il mancato sostegno ai nostri cittadini, alle nostre famiglie, alle nostre imprese, non ce n'è nessuna. Ognuna delle misure contenute in questi tre regi decreti legge facilita la vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese e, quindi, migliora le nostre condizioni di vita. Tutti noi che abbiamo l'onore di rappresentare qui il popolo spagnolo abbiamo la responsabilità di convalidare questi decreti legge", ha proseguito il ministro della Presidenza. (Spm)