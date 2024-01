Ucraina: Zelensky oggi a Vilnius, previsto colloquio con omologo Nauseda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato oggi a Vilnius, capitale della Lituania, in visita ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso Zelensky sui propri profili social. La visita prevede i colloqui con il presidente lituano, Gitanas Nauseda, il primo ministro, Ingrida Simonyte, e la presidente di Seimas (Parlamento lituano), Viktorija Cmilyte. Zelensky incontrerà anche i rappresentanti delle forze politiche, dei media e della comunità ucraina nel Paese. Al centro dei colloqui saranno le questioni di sicurezza, integrazione dell'Ucraina nell'Ue e nella Nato, cooperazione nel campo della difesa e dei droni, così come "ulteriore coordinamento del sostegno europeo". Zelensky ha poi ringraziato la Lituania per il sostegno dell'Ucraina "durante tutti i dieci anni della guerra (un riferimento all'annessione di Crimea e parte del Donbass da parte della Russia), e soprattutto ora, dopo l'inizio di un'invasione su vasta scala". Infine, il presidente ucraino ha aggiunto che a seguito della visita odierna intende visitare anche Lettonia ed Estonia. (Kiu)