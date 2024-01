Ucraina: Crosetto, incisiva azione diplomatica affianchi gli aiuti militari a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- I Paesi occidentali sono sensibili alla situazione sul campo in Ucraina, con un nuovo inverno di guerra, motivo per cui si deve lavorare anche su una “incisiva azione diplomatica”, che affianchi gli aiuti militari a Kiev. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle comunicazioni alla Camera. Il ministro ha evidenziato i “segnali” da entrambe le parti per la possibile apertura di un dialogo negoziale. L’economia russa “non potrà contare all’infinito sul supporto della popolazione”, secondo Crosetto. “In Ucraina il fronte interno appare meno compatto che nel passato” nel sostenere “la politica del presidente (Volodymyr) Zelensky”, ha proseguito il ministro. La Russia “deve e dovrà comprendere la risolutezza dei Paesi occidentali” per scongiurare “nuove azioni di conquista”. “L’azione dei prossimi mesi dovrà commisurare deterrenza e diplomazia”, ha detto ancora Crosetto, secondo cui non si può però “abbandonare l’Ucraina al suo destino”. (Res)