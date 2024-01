Europee: Fazzolari, sarebbe un bel segnale la candidatura della premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'attuazione del programma, in una intervista al "Corriere della Sera" parla delle prossime elezioni Europee: "Non faremo alleanze con movimenti impresentabili, mi riferisco in particolare a quelli che ancora oggi si rifiutano di condannare la dominazione sovietica dell'Europa e l'antisemitismo di matrice islamica, auspicando una Europa priva di identità con le proprie frontiere aperte all'immigrazione irregolare di massa". "Il nostro obiettivo - aggiunge - è rendere il partito dei conservatori europei centrale nelle dinamiche del prossimo assetto europeo. Il resto si vedrà solo dopo il voto". Quanto alla possibile candidatura del leader leghista, Matteo Salvini: "Non entro negli equilibri di altri partiti". Invece la premier, Giorgia Meloni, ha detto che non ha ancora deciso: "Da una parte, sarebbe un bel segnale per l'intero governo e non solo per Fd'I se si candidasse ottenendo un tripudio di preferenze, certificherebbe l'ottimo stato di salute dell'esecutivo; dall'altra però bisogna vedere quanto questa sfida assorbirebbe tempo ed energie. Se a ridosso del voto sarà opportuno verificare quanto sia ancora solido il gradimento degli italiani nella premier, allora lo farà". Intanto è scontro frontale sulle Regionali: "La grande forza del centrodestra è sempre stato il rispetto della volontà e del sentimento popolare, questo vuol dire anche cercare il più possibile di tenere conto dei rapporti di forza tra i partiti del centrodestra, anche nella scelta dei candidati alle elezioni amministrative e Regionali. Come abbiamo fatto in passato, riusciremo a trovare un punto di equilibrio", conclude Fazzolari. (Rin)