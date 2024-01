Giovani: Abodi, la manovra non è tutto, per loro pronte altre misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è solo la legge di bilancio, spiega alla "Stampa" Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, a chi gli contesta un calo delle risorse destinate ai giovani. "A noi risultano cifre diverse, anche se il dato si deve ancora assestare. Sui giovani ci stiamo confrontando con il ministro Fitto per alcuni progetti finanziati con il Pnrr e un'ulteriore opportunità è rappresentata dall'assestamento di bilancio, dove avremo modo di intervenire ulteriormente. Per ora considererei il giudizio sospeso". In realtà sul servizio civile c'è stato un dimezzamento delle posizioni, denunciano le associazioni: "Quella che emerge dalla Finanziaria non sarà la dimensione economica totale, è un quadro ancora parziale. Al bando di 52.236 posizioni appena licenziato si sommeranno le altre che arriveranno dagli altri tre dedicati al servizio civile digitale, ambientale e agricolo, al quale mi auguro si aggiungerà anche quello turistico. Alla fine avremo altre 8 mila posizioni che porteranno il totale a circa 60 mila". "Ci siamo assunti l'impegno - continua il ministro - di stabilizzare il numero dei posti disponibili e sono certo che questo impegno verrà rispettato. Comprendo le preoccupazioni di chi opera nel settore, ma c'era stato un calo di domande che rifletteva una crisi che stiamo affrontando con un maggiore orientamento alla specializzazione. Abbiamo introdotto la riserva del 15 per cento di posti nei concorsi pubblici dedicata proprio ai giovani che hanno prestato servizio, alla quale si aggiunge la certificazione delle competenze". (segue) (Rin)