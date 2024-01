Giovani: Abodi, la manovra non è tutto, per loro pronte altre misure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso marzo ha proposto la creazione di una banca dati per inquadrare la cittadinanza attiva: "Abbiamo raccolto i 250 mila questionari che ci sono stati inviati e stiamo rielaborando. Entro febbraio valorizzeremo queste informazioni che saranno poi messe in collegamento con 'Giovani 2030', che diventerà la piattaforma delle opportunità. La banca dati sarà anche collegata alla Carta Giovani Nazionale. Questo è l'ecosistema che stiamo creando, arricchito dai progetti Rete per offrire da un lato formazione e orientamento al lavoro e dall'altro socialità e contrasto alla dispersione scolastica attraverso lo sport gratuito". Nel frattempo però dalla legge di bilancio è scomparso il Fondo per la lotta ai disturbi alimentari: "È una questione che voglio approfondire. Vorrei capire se questa voce non esiste più perché è stata inglobata in altri elementi o se deve essere rifinanziata. Il tema non va sottovalutato, siamo consapevoli che è necessario intervenire su questa drammatica manifestazione del disagio giovanile. Peraltro, stiamo irrobustendo tutta una serie di attività per contrastare vecchie e nuove dipendenze che hanno un impatto crescente sulle giovani generazioni". A marzo aveva promesso anche il decreto giovani: "Nel collegato alla Finanziaria ho formalizzato quell'impegno, inserendo il titolo del disegno di legge del quale elaboreremo la prima bozza di testo entro la fine del mese. Manca la fase di concertazione, non vogliamo che siano misure calate dall'alto", conclude Abodi. (Rin)