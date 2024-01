Polonia: arrestati nel palazzo presidenziale, in carcere l’ex ministro dell’Interno Kaminski e il suo vice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dell’Interno polacco Mariusz Kaminski e il suo vice Maciej Wonsik si trovano in un centro di custodia cautelare. Lo ha riferito sul social network X il dipartimento di polizia di Varsavia. "Le persone contro le quali sono state eseguite le misure (Kaminski e Wonsik), in conformità con l'ordinanza del tribunale, sono state trasferite in un istituto penitenziario", ha riferito la polizia metropolitana. Ieri la polizia ha arrestato Kaminski e Wonsik, contro i quali era stato precedentemente emesso una sentenza definitiva, mentre si trovavano nel palazzo presidenziale. I due hanno trascorso la notte in custodia. Ieri sera i detenuti si trovavano nel palazzo presidenziale su invito del capo dello Stato polacco Andrzej Duda: entrambi hanno dichiarato di essere innocenti, di aver ottenuto legalmente la grazia dal presidente e di voler adempiere ai loro doveri parlamentari, nonostante la sospensione del loro mandato. Tuttavia, dopo che il capo dello Stato ha lasciato il palazzo, la polizia è entrata nell'edificio ed effettuato l’arresto dei due. (segue) (Vap)