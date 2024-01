Polonia: arrestati nel palazzo presidenziale, in carcere l’ex ministro dell’Interno Kaminski e il suo vice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto anni fa i due funzionari pubblici polacchi furono condannati a tre anni e mezzo di reclusione per abuso di potere. Tuttavia, mentre la sentenza entrava in vigore, Kaminski e Wonsik divennero membri del Parlamento fra le file dell’allora partito al governo Diritto e giustizia (PiS). Il presidente, Andrzej Duda, entrato in carica nel 2015, ha concesso loro la grazia commettendo, tuttavia, una violazione dell’ordine costituzionale: non si può concedere questo privilegio, infatti, a una persona la cui sentenza non è entrata in vigore. Le azioni del capo dello Stato sono state contestate ma non è stato portato avanti alcun procedimento poiché Kaminski e Wonsik erano esponenti del governo. Recentemente un tribunale polacco ha emesso un verdetto definitivo e non soggetto ad appello. Ora questi politici, in quanto condannati, non possono ricoprire il loro incarico di parlamentari e sono interdetti dai pubblici uffici per i prossimi cinque anni. Duda, tuttavia, ha affermato di ritenere che Kaminski e Vonsik siano stati graziati e che la sentenza contro di loro rappresenterebbe una violazione delle norme costituzionali. (Vap)