Ecuador: Usa in contatto con il governo, pronti a fornire assistenza

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione la situazione in Ecuador, dove le tensioni tra le autorità governative e le bande criminali sono degenerate ieri in scontri a fuoco in diverse zone del Paese, inclusa la capitale, Quito. Un portavoce del dipartimento di Stato Usa ha riferito ad “Agenzia Nova” che le autorità di Washington condannano questi “attacchi sfrontati”: “Ci stiamo coordinando con il presidente Daniel Noboa e con il suo governo: siamo pronti a fornire tutta l’assistenza necessaria”, ha dichiarato il portavoce. (Was)