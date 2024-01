Ex Ilva: Gozzi (Federacciai), lo Stato resti tre anni per risanare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dimezzata, con 5 mila dipendenti anziché i 10 mila attuali. Verde, perché così vuole l'Europa. E privata, perché la mano pubblica può solo curare l'emergenza. Così Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e in pista per la guida di Confindustria, immagina in una intervista alla "Stampa" l'ex Ilva da qui a cinque anni. Prima però c'è da bere l'amaro calice dell'ennesimo intervento pubblico in soccorso di una crisi industriale: "Serviranno 3-4 anni, perché l'azienda è in dissesto e con gli impianti abbandonati", prevede Gozzi. La rottura tra governo e ArcelorMittal non ha sorpreso nessuno. Eppure non si è riusciti ad evitarla: "Sì, era tutto largamente prevedibile. I segnali di disimpegno degli indiani erano evidenti da tempo: prima il ritiro del management, poi il deconsolidamento dell'azienda dal bilancio del gruppo, la creazione di un'organizzazione commerciale indipendente, fino alla chiusura dei rubinetti anche quando era diventato inevitabile iniettare denaro". Il governo forse avrebbe dovuto intervenire prima: "Ci sono state posizioni non omogenee che hanno fatto perdere tempo. C'era chi da mesi premeva perché lo Stato prendesse il controllo e chi riteneva possibile un accordo con Mittal. Ho sempre pensato che la seconda posizione fosse sbagliata, lo scenario era chiaro. E così è stato. Ma i problemi vengono da più lontano". Si riferisce alla revisione dei patti voluta dal secondo governo Conte: "Quella fu una gestione sciagurata. Pur di sventolare la bandierina della revoca dello scudo penale, vennero concesse nei patti parasociali condizioni che oggi diventano guai seri. Mittal può comandare anche se si disimpegna, impedendo l'aumento di capitale. Così lo Stato è obbligato a mettere l'azienda in liquidazione. Il secondo tragico errore fu prevedere la possibilità di un indennizzo per l'uscita in caso di inadempienze del socio pubblico. Sono due elementi che ora Mittal userà per ricattare il governo e incassare una buonuscita. Qualcuno dovrebbe assumersi la responsabilità di questi tragici errori". (segue) (Rin)