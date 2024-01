Ex Ilva: Gozzi (Federacciai), lo Stato resti tre anni per risanare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche le responsabilità dell'azienda: "Se un affare va male, un imprenditore non può scaricare tutte le colpe sugli altri. Qui non c'è più un euro per pagare gas e materie prime, da anni non si investe né si fa manutenzione, siamo in uno stato di insolvenza di fatto". Il presidente si augura che Mittal "rinunci ai contenziosi: capita di sbagliare un investimento, non lo hanno saputo gestire, al di là degli errori dei governi. Resta il fatto che la loro scelta va contestualizzata. È un gruppo globale enorme, che ha il centro delle sue attenzioni altrove. Prima di tutto in India, dove la produzione diacciaio sta per esplodere: sono fermi a 150 milioni di tonnellate annue, contro gli 1,1 miliardi della Cina, in un Paese da 1,3 miliardi di abitanti. E poi negli Stati Uniti, dove non ci sono limitazioni ambientali pesanti come quelle europee". "La Commissione - continua - con il Green Deal ha voluto che dal 2028 non ci saranno più quote gratuite per le emissioni di anidride carbonica nella siderurgia: essere competitivi qui sarà semplicemente impossibile. Normale che un gruppo come Mittal vada dove potrà continuare a lavorare. L'ideologia ambientalista della decarbonizzazione sta uccidendo la nostra industria". "Il governo - osserva infine Gozzi - ha fatto bene a chiarire subito che garantirà la continuità produttiva. Ma l'intervento dello Stato ha senso solo se è transitorio: sistemare l'azienda e rimetterla sul mercato. Prima però servono tre momenti di verità. Vanno chiariti i patti parasociali rimasti segreti, il livello dei debiti e di garanzie statali e lo stato degli impianti, su cui non si investe dai tempi dell'esproprio senza indennizzo subito dai Riva". (Rin)