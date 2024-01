Caso Pozzolo: il deputato sospeso da Fd'1, so chi ha sparato e lo dirò ai pm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io spero che la verità dei fatti emerga". Ventiquattr'ore dopo essere stato sospeso prima dal partito e, successivamente, dal gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, il deputato biellese Emanuele Pozzolo in un'intervista a "Repubblica" sostiene di avere fiducia nella magistratura. Il deputato, che presto verrà convocato dalla procura, commenta così la scelta della sua sospensione dal partito: "Ne prendo atto. E' un fatto che accetto, perché so che cos'è un partito. E ribadisco che spero che la verità dei fatti emerga". Se l'aspettava, di essere sospeso: "Un po' sì". Quando dice che spera che emerga la verità dei fatti del veglione di Rosazza intendo dire, "semplicemente, che spero che venga fuori quello che è accaduto. Sono sicuro che la verità, in questo caso, sia semplice. Si tratta di una fattispecie di situazione giuridica piuttosto ben chiara. Non dico altro". Pozzolo si dice "sereno. E convinto che l'incidente sarà qualificato come tale. Comprendo le ragioni mediatiche di alcune scelte. Ma sono certo che un partito che si fonda sul concetto di lealtà, su quel concetto si incardini e si incardinerà per sempre". (segue) (Rin)