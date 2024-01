Caso Pozzolo: il deputato sospeso da Fd'1, so chi ha sparato e lo dirò ai pm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è deluso dalla scelta del suo gruppo, che lo ha sospeso: "Ritengo che il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti sia una persona straordinaria. Da sempre Foti agisce negli interessi e secondo i principi del nostro partito". Non si sente solo, in questo momento: "Ho tanti amici. Nel partito, così come non nel partito. E mi piace ricordare che l'umanità è trasversale. Non è di destra, né di sinistra. Così come l'odio, ahimè, verso di me e la mia famiglia. Anche l'odio è trasversale". Qui il riferimento è "in modo principale ad alcuni commenti terribili che sono girati sui social contro di me e contro i miei cari. Commenti e foto che hanno fatto soffrire i miei familiari. Ma mi riferisco anche ad alcuni giornali che mi ha definito, per esempio, pistolero. Lo scrive gente che non sa minimamente cosa è capitato quella notte". Non ha sentito il sottosegretario Andrea Delmastro in questi giorni: "No. Non ho sentito Andrea. Ma voglio sottolineare che c'è una sproporzione immensa tra quanto è successo e l'eco mediatico che ne è derivato. Tra l'accaduto e l'odio. C'è un mondo che va in una direzione. Penso alla Palestina, all'Iran. In Italia va bene fare attenzione a cosa capita. Ma francamente, c'è davvero una sproporzione", ha concluso Pozzolo. (Rin)