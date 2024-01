Ecuador: ambasciata Usa a Quito annuncia sospensione servizi consolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata degli Stati Uniti in Ecuador ha annunciato il 10 gennaio la sospensione dei servizi consolari a causa della situazione di crisi nel Paese. "A causa dell'attuale situazione in Ecuador, tutti gli appuntamenti per visti, passaporti e altri servizi consolari presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Quito e il consolato a Guayaquil previsti per il 10 gennaio 2024 sono stati annullati e saranno riprogrammati per una data successiva", afferma un comunicato pubblicato sull'account dell'ambasciata Usa sul social network X. (segue) (Was)