Ecuador: ambasciata Usa a Quito annuncia sospensione servizi consolari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco che le bande criminali hanno sferrato contro lo Stato e le istituzioni ha portato ad un “conflitto armato interno” che rende necessario il dispiegamento delle Forze armate su tutto il territorio nazionale. È il provvedimento adottato dal presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa, nel pieno di una crisi di sicurezza sempre più delicata. Una situazione montata nel corso degli ultimi anni, con una sempre maggior presenza di organizzazioni criminali legate al traffico di stupefacenti, non di rado collegate ai cartelli di altri Paesi, pronte a sfruttare la rotta marittima che punta al nord del continente, facendo scalo sui porti del Pacifico ecuadoriani. Domenica giungeva notizia della possibile fuga di José Adolfo Macias Salazar detto “Fito”, leader della banda “Los Choneros”, considerato figura di prima grandezza della scena criminale nazionale. Al termine di un Consiglio di sicurezza convocato d’urgenza, Noboa dava il via per decreto a un nuovo stato di emergenza, con coprifuoco dalle 23 alle 5 della mattina. Decisione che veniva registrata con le prime schermaglie da parte delle organizzazioni illegali. (segue) (Was)