Ecuador: ambasciata Usa a Quito annuncia sospensione servizi consolari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma la situazione è precipitata poco dopo le 14 di martedì, la serata in Italia, quando uomini armati di pistole, fucili e granate hanno fatto irruzione negli studi dell’emittente “Tc Television”, prendendo in ostaggio giornalisti e costringendo a sospendere le trasmissioni. Poco dopo, il presidente Noboa firmava il decreto che autorizza il dispiegamento di polizia e Forze armate in tutto il territorio nazionale, assegnando a oltre una ventina di gruppi criminali la qualifica di “organizzazioni terroristiche transnazionali”. Bande che, nel “rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani”, dovranno essere “neutralizzate”, si legge nel decreto. Di lì a poco, unità speciali della Polizia facevano irruzione nei locali della televisione riuscendo – in un’azione chiusa “senza vittime mortali” – ad arrestare tredici persone, incriminate in serata dalla procura con il reato di “terrorismo”. Nelle stesse ore, però, si moltiplicavano le notizie di scontri e tensioni in vari punti del Paese: colpi d’arma da fuoco sono stati avvertiti nei pressi di Palazzo Carondolet, sede del governo e residenza del presidente, mentre sulla rete compaiono immagini e video che ritraggono saccheggi nei centri commerciali, assalti sulla via pubblica o momenti di panico nei centri universitari, per la presunta incursione di criminali. Tra le testimonianze video più drammatiche ci sono anche quelle relative a esecuzioni di guardie carcerarie ad opera di detenuti o persone, civili e poliziotti, vittime di scontri a fuoco. (segue) (Was)