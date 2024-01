Europee: Vannacci, sto pensando di candidarmi con la Lega ma non voglio essere un dilettante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- È stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a ripuntare i riflettori sul generale Roberto Vannacci, autore del best-seller 'Un mondo al contrario', record di incassi e polemiche. Sogna di averlo fra i suoi ranghi alle urne europee di giugno ma il generale confessa al "Messaggero": "Io ho solo un cruccio. Passare da un settore in cui sono un professionista affermato, l'esercito e il mondo militare, a un settore come la politica, in cui sono un dilettante". "Io - continua - ho grande esperienza nella carriera militare. Sono e resto un soldato. Di politica invece non mi sono mai occupato, e dunque mi prendo del tempo e ringrazio chi mi ha offerto un'alternativa". "Qualcuno - osserva inoltre Vannacci - ha detto che tra polpastrelli del generale vibra un secondo capitolo del 'Mondo al contrario'. Ebbene potrebbe essere, tra qualche tempo. Ma non dico altro, nella mia professione la sorpresa gioca un ruolo decisivo". Si sofferma infine sull'Europa: "Un'entità dalla quale non si può trascendere. Ma deve essere configurata in base ai nostri interessi nazionali. Un'Europa vicina", conclude il generale.(Rin)