Usa: presidenziali, agenzie intelligence lanciano allarme su possibili interferenze russe

- Il direttore della National Security Agency (Nsa), Paul Nakasone, e il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, ritengono che la Russia potrebbe tentare di interferire con il regolare svolgimento delle elezioni presidenziali in programma a novembre negli Stati Uniti, utilizzando come leva il conflitto in Ucraina. "Dobbiamo essere preoccupati per le minacce ibride," ha detto Wray durante una conferenza sulla sicurezza informatica presso l'Università di Fordham a New York. Tali minacce potenziali, ha aggiunto il direttore dell’Fbi, includono uno scenario in cui agenti stranieri potrebbero utilizzare un "incidente informatico poco notevole" per seminare "panico o mancanza di fiducia nella nostra infrastruttura elettorale", ha aggiunto Wray. Quando gli è stato chiesto se la guerra in Ucraina potrebbe distrarre la Russia dall'interferire nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, Wray ha detto di essere "abbastanza sicuro che i russi possano camminare e masticare chewing-gum", e che gli ufficiali statunitensi si stanno preparando di conseguenza.(Was)