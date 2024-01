Gaza: media palestinesi, almeno 15 morti in attacco Israele a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 civili palestinesi sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un appartamento situato in un condominio a ovest della città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, precisando che fonti mediche hanno affermato che 15 cadaveri sono arrivati all'ospedale kuwaitiano di Rafah in seguito all’attacco che ha colpito il quartiere di Tel al Sultan. (Res)