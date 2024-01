Malesia: il re deciderà presto se concedere la grazia all’ex premier Najib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione delle grazie di Malesia, presieduta dal re, si esprimerà presto in merito alla richiesta di perdono reale formulata dai legali dell’ex premier Najib Razak, che sta scontando una condanna a 12 anni di reclusione per lo scandalo della malversazione multimiliardaria ai danni del fondo sovrano 1Malaysia Development Bhd (1Mdb). La decisione potrebbe avere ripercussioni politiche sul governo del primo Ministro Anwar Ibrahim, sostenuto anche dal Partito indigeno unito della Malesia (Ppbm) dell’ex premier. La richiesta di grazia di Najib è stata presentata alla Commissione delle grazie nel corso di una riunione nel mese di dicembre, ma la questione è stata rinviata alla sessione di questo mese, attualmente fissata per la terza settimana di gennaio. La commissione è composta da sei membri e presieduta dal re Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah. Per il sovrano la decisione in merito alla concessione della grazia sarà uno degli ultimi compiti ufficiali prima di abbandonare il trono il 31 gennaio, e cedere il ruolo di re al sovrano di Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. In Malesia vige un sistema di monarchia a rotazione che vede avvicendarsi sul trono le famiglie reali dei nove Stati malesiani.(Fim)