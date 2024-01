Russia: Servizio sicurezza arresta cittadino di Novoaltajsk accusato di alto tradimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un residente di Novoaltajsk, città situata nella regione russa di Altaj, che voleva partecipare alle ostilità in Ucraina arruolandosi nelle Forze armate di Kiev, è stato arrestato. Lo ha riferito il dipartimento regionale dell'Altaj del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb). L'agenzai di sicurezza ha spiegato che l'uomo ha contattato "un rappresentante di un'organizzazione terroristica" via Internet. Il detenuto ha inoltre raccolto informazioni sulle Forze armate russe per inviarle alla parte ucraina. Le autorità hanno avviato un procedimento penale con l'accusa di alto tradimento. (Rum)