Azerbaigian: ministero Esteri, la Francia smetta di interferire nei nostri affari interni

- L'Azerbaigian ha invitato la Francia a smettere di "interferire" nei suoi affari interni. Tali dichiarazioni, contenute in una nota del ministero degli Esteri azerbaigiano, seguono l'arresto di Martin Ryan, un cittadino francese accusato di spionaggio reso noto ieri e denunciato dalle autorità di Parigi come un gesto "arbitrario". Le dichiarazioni della diplomazia francese secondo cui Ryan "è stato arrestato senza alcun motivo sono completamente infondate", ha riferito il ministero degli Esteri di Baku. "Questa dichiarazione infondata è una distorsione della realtà e un nuovo tentativo di interferire negli affari interni dell'Azerbaigian e in un processo investigativo legittimo", si legge nella nota. "Ancora una volta, chiediamo alla Francia di smettere di interferire negli affari interni dell'Azerbaigian", conclude la nota del dicastero di Baku. Il cittadino francese è stato arrestato lo scorso 4 dicembre ma la notizia è stata resa nota solo ieri: nei suoi confronti è stata disposta la misura di custodia cautelare per un periodo di quattro mesi, mentre le autorità di Parigi ne hanno chiesto l’immediato rilascio. Dopo l'arresto, i funzionari consolari dell'ambasciata francese a Baku hanno visitato più volte Ryan in carcere e "dispongono di tutte le informazioni sull'indagine", si legge nel comunicato del ministero degli Esteri azerbaigiano.(Rum)