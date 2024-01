Sardegna: Unione italiana ciechi, bando servizio civile per 8 volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione italiana dei ciechi e degli Ipovedenti di Cagliari ha aperto il bando per la selezione di otto volontari per il Servizio Civile Universale. Per partecipare occorre avere un’età compresa tra 18 e 28 anni, non aver ricevuto condanne, non appartenere alle forze di polizia o ai corpi armati, non aver già prestato il servizio civile nazionale/universale o averlo interrotto. Per presentare la domanda è necessario lo Spid (per gli italiani) o le credenziali da richiedere al Dipartimento (per i cittadini di un Paese appartenente all’Unione europea o uno straniero regolarmente soggiornante in Italia). Deve essere inviato anche un curriculum vitae sotto forma di autocertificazione con allegato il documento di identità. La domanda di partecipazione scadrà il 15 febbraio 2024 alle ore 14 ed è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL)all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’Uici cerca volontari per due progetti: “Officine di integrazione sociale” (5 volontari di cui 1 Giovane con Minore Opportunità), della durata di 12 mesi, da 25 ore settimanali; “Educazione, cultura e conoscenza: chiavi per un futuro sostenibile” (3 volontari di cui 1 GMO), durata 12 mesi, da 25 ore settimanali. I volontari selezionati stipuleranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile, che provvederà a erogare un compenso mensile pari e 507,30 euro. L’avvio in servizio avverrà per gli idonei selezionati entro il mese di settembre 2024. (Rsc)