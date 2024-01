Indonesia-Filippine: ministri Esteri esaminano cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri dell’Indonesia, Retno Marsudi, ha incontrato ieri a Manila l’omologo delle Filippine, Enrique Manalo, nella settima riunione ministeriale della Commissione congiunta per la cooperazione bilaterale. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indonesiano, sottolineando l’importanza dell’appuntamento nell’anno in cui i due Paesi celebrano il 75mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici. Marsudi, si legge nella nota, ha puntato l’attenzione soprattutto sulla cooperazione economica, accogliendo con favore la crescita dell’interscambio commerciale negli ultimi cinque anni nonostante la crisi globale e sollecitando l’esplorazione di nuove opportunità. Accompagnata da una delegazione della Camera del commercio e dell’industria indonesiana, la ministra ha auspicato anche un aumento degli investimenti in entrambe le direzioni. La rappresentante di Giacarta, inoltre, ha ribadito l’impegno per la lotta alla criminalità transnazionale. (segue) (Fim)