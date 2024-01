Indonesia-Filippine: ministri Esteri esaminano cooperazione bilaterale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti, prosegue il comunicato, hanno discusso anche di questioni regionali e internazionali, in particolare della situazione in Myanmar, dei rifugiati rohingya, del Mar Cinese Meridionale e della questione palestinese. È stato assicurato sostegno al Laos nel suo turno di presidenza dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) affinché faciliti il dialogo con Naypyidaw per l’attuazione del Consenso in cinque punti e per l’accesso dell’assistenza umanitaria. È stata invocata una più stretta collaborazione regionale per affrontare alla radice la questione rohingya. È stata ribadita l’importanza di garantire che il Mar Cinese meridionale resti un mare di pace, stabilità e prosperità. È stata evidenziata la gravità della crisi umanitaria a Gaza: “Le atrocità di Israele devono essere fermate”, si legge nella conclusione della nota. (Fim)