Corea del Nord: Kim definisce la Corea del Sud il “nemico principale” del Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud hanno ordinato venerdì l’evacuazione di due isole prossime al confine marittimo di fatto con la Corea del Nord, in risposta al lancio di mare di oltre 200 proiettili d’artiglieria da parte delle forze armate di Pyongyang. Lo ha reso noto lo stato maggiore congiunto della Corea del Sud, secondo cui il Nord ha effettuato esercitazioni di artiglieria in prossimità del confine marittimo tra le due Coree in violazione dell’accordo militare sottoscritto dai due Paesi nel 2018, e di cui entrambi hanno recentemente sospeso l’applicazione. I proiettili d’artiglieria sono caduti tutti in mare e non hanno causato danni, ma Seul ha reagito definendo quella del Nord una “provocazione” e anticipando risposte “appropriate”. (segue) (Git)