Myanmar: Laos invia inviato speciale nella veste di presidente di turno Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Laos, che quest’anno regge la presidenza di turno dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), ha assunto la guida degli sforzi negoziali dell’organizzazione nei confronti della giunta militare birmana, annunciando la nomina del diplomatico veterano Alounkeo Kittikhoum come inviato speciale e la sua partenza per Naypyidaw, dove incontrerà il leader della giunta militare birmana, Min Aung Hlaing. Il Laos è uno tra i Paesi dell’Asean più disponibili al confronto diplomatico con la giunta che ha assunto il potere nel Myanmar tramite un colpo di Stato nel febbraio 2021. Alounkeo ha servito in passato come responsabile dell’ufficio del primo ministro, ed è stato per anni ambasciatore del Laos alle Nazioni Unite e viceministro degli Esteri. Il Laos tenterà di rilanciare il consenso in cinque punti per la risoluzione della crisi politica nel Myanmar, che i Paesi dell’Asean hanno formulato nel corso di un forum tenuto due mesi dopo il golpe, ma che negli anni successivi è stato perlopiù disatteso.(Fim)