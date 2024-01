Corea del Sud: approvate leggi per la creazione di una nuova agenzia spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale della Corea del Sud ha approvato ieri una serie di leggi speciali per la creazione di una nuova agenzia spaziale nazionale, l'Amministrazione aerospaziale della Corea (Kasa), che sarà incaricata di dare al Paese un ruolo di primo piano nella corsa globale all’esplorazione delle risorse spaziali. La nuova agenzia, ispirata dall'Agenzia nazionale per l'aeronautica e lo spazio degli Stati Uniti (Nasa), avrà sede a Sacheon, nella provincia di Gyeongsang Meridionale. Si prevede che l'agenzia spaziale sarà ufficialmente lanciata nel mese di maggio o giugno, poiché sono necessari quattro mesi per l'entrata in vigore delle leggi pertinenti. L'amministrazione del presidente sudcoreano Yoon Suk-yel ha attribuito grande importanza al lancio della Kasa, obiettivo che figurava tra i punti del programma elettorale del presidente. (segue) (Git)