Brasile: annunciata creazione fondo di 50 milioni di euro per attirare voli all'aeroporto di Rio

- La prefettura del Rio de Janeiro ha annunciato ieri insieme al governo dello Stato la creazione di un fondo di 270 milioni di reais (circa 50 milioni di euro) per incentivare l'afflusso delle compagnie aeree all'aeroporto internazionale Tom Jobim, chiamato anche "Galeao", con l'obiettivo di attirare più voli allo scalo. La prefettura e il governo dello Stato di Rio de Janeiro contribuiranno con 120 milioni di reais (circa 22,4 milioni di euro), mentre la concessionaria di gestione dell'aeroporto, RIOgaleao, parteciperà con gli altri 150 milioni di reais (circa 28 milioni di euro). "Oggi annunciamo la creazione di una sorta di fondo di investimento per promuovere Rio, con risorse in parte private e in parte provenienti dalla prefettura e dal governo statale, del valore di circa 300 milioni di reais. Ciò consentirà una maggiore promozione della città, permettendoci di attirare più compagnie internazionali e voli nazionali" ha detto il prefetto della città, Eduardo Paes. Gli investimenti annunciati saranno realizzati durante il periodo di tre anni. Secondo dati dell'Agenzia nazionale dell'aviazione civile (Anac), nel 2022 5,9 milioni di persone sono passate dal Galeao, mentre 10,2 milioni di persone hanno usato l'altro scalo della città, l'aeroporto Santos Dumont. L'obiettivo della creazione del fondo è anche quello di coordinare la domanda tra i due aeroporti. (Brb)